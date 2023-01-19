Зеленский обиделся на Шольца из-за танков Leopard
ARD: Зеленский обиделся на канцлера Германии Шольца из-за танков Leopard
Киев, 20 января, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок танков Leopard Киеву не понравились украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Президент страны раскритиковал его позицию в интервью телеканалу ARD.
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При этом Зеленский выразил благодарность немецким властям за уже оказанную Украине помощь: «Хочу чтобы все услышали — мы благодарны Германии».
Как сообщало ИА REGNUM, Байден не ответил на требование Шольца поддержать Украину поставками танков параллельно с аналогичными действиями со стороны ФРГ. Готовность США передать Киеву танки Abrams американский президент не подтвердил, в новом пакете помощи Киеву от Вашингтона такой техники нет.