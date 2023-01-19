Киев, 20 января, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок танков Leopard Киеву не понравились украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Президент страны раскритиковал его позицию в интервью телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я», — отметил Зеленский, имея в виду разговор Шольца с президентом США Джо Байденом о поставках танков Abrams и Leopard 2. Тогда канцлер ФРГ заявил, что не готов делать односторонние шаги и ждёт аналогичных действий по поставкам тяжёлой техники от Соединённых Штатов Америки.

При этом Зеленский выразил благодарность немецким властям за уже оказанную Украине помощь: «Хочу чтобы все услышали — мы благодарны Германии».

Как сообщало ИА REGNUM, Байден не ответил на требование Шольца поддержать Украину поставками танков параллельно с аналогичными действиями со стороны ФРГ. Готовность США передать Киеву танки Abrams американский президент не подтвердил, в новом пакете помощи Киеву от Вашингтона такой техники нет.