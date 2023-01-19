Глава Европейского совета мечтает о том, что его место займёт украинец
Глава Европейского совета Мишель мечтает о том, что его место займёт представитель Украины
Киев, 20 января, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Возглавляющий Европейский совет Шарль Мишель заявил, что приехал на Украину, чтобы сказать: «Мы все украинцы». Такие слова были сказаны в ходе его выступления в Верховной раде в Киеве, текст речи опубликован в аккаунте Мишеля в Twitter.
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Обращаясь к политикам и жителям Украины, он также выразил уверенность, что «светлое будущее ждёт нас всех».
Он также рассказал украинским законодателям, что мечтает о том, как Европейский совет возглавит представитель Украины. Мишель заверил, что был бы рад, если бы украинец получил место председателя Еврокомиссии или Европарламента.
Как сообщало ИА REGNUM, в бундестаге ФРГ голосование по вопросу поставок ВСУ немецких танков Leopard зашло в тупик. Большинство членов парламента ФРГ отказались от голосования и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов.