Киев, 20 января, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Возглавляющий Европейский совет Шарль Мишель заявил, что приехал на Украину, чтобы сказать: «Мы все украинцы». Такие слова были сказаны в ходе его выступления в Верховной раде в Киеве, текст речи опубликован в аккаунте Мишеля в Twitter.

Администрация президента России Шарль Мишель

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Обращаясь к политикам и жителям Украины, он также выразил уверенность, что «светлое будущее ждёт нас всех».

«Будущее в составе ЕС, будущее в мире и процветании. Не может быть никакой независимой и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины», — убеждён Мишель.

Он также рассказал украинским законодателям, что мечтает о том, как Европейский совет возглавит представитель Украины. Мишель заверил, что был бы рад, если бы украинец получил место председателя Еврокомиссии или Европарламента.

«Украина это ЕС, а ЕС — это Украина», — сказал также Мишель, призвав передать Украине как можно больше танков в кратчайший срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в бундестаге ФРГ голосование по вопросу поставок ВСУ немецких танков Leopard зашло в тупик. Большинство членов парламента ФРГ отказались от голосования и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов.