Киев, 20 января, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые приняли решения об оказании Украине военной помощи и об очередных поставках оружия. В своём телеграм-канале он высказал большие надежды на предстоящее 20 января заседание, посвящённое военной поддержке Украины, которое пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Сегодня принято сразу несколько мощных решений партнёров для усиления нашей обороны. Прежде всего для усиления нашей артиллерии», — написал Зеленский.

Он поблагодарил Эстонию за гаубицы и боеприпасы, Швецию — за LAW, Archer и БМП, Данию — за CAESAR, а Литву — за зенитные пушки, амуницию и вертолёты.

От предстоящего заседания в Рамштайне глава киевского режима ожидает «сильных решений» и прежде всего «мощного пакета помощи от США».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам 19 января, что нет смысла поставлять киевской армии сложные в обслуживании танки Abrams.