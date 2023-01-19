Киев, 20 января, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского, кинорежиссёр Андрей Ермак признал Соединённые Штаты Америки «важным партнёром» Украины, при этом опираясь на «конкретные цифры» в военной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

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На полях Всемирного экономического форума в Давосе 19 января Ермаку задали вопрос: кто по его мнению лучший друг Украины.

«Разумеется, если рассматривать конкретные цифры, самый важный партнёр, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», — ответил помощник Зеленского, добавив, что киевские власти «ценят поддержку всех партнёров».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам 19 января, что нет смысла поставлять киевской армии сложные в обслуживании танки Abrams.