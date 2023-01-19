Вашингтон, 20 января, 2023, 00:07 — ИА Регнум. В США никогда не скрывали намерения поддержать Украину в вопросе возвращения Крыма в состав страны. Об этом заявила американским журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в контексте обсуждения поддержки Вашингтоном нанесения ударов по территории полуострова.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Читайте также: В США обсуждают нападение Украины на Крым с применением HIMARS

Она подчеркнула, что в США по-прежнему считают Крым частью Украины и «не избегали это заявлять с самого начала».

«Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют», — также отметила Сабрина Сингх.

Говоря о возможных ударах по Крыму со стороны ВСУ, она сняла с США ответственность за проведение таких операций, подчеркнув, что на Украине сами решают, когда их проводить и как, не консультируясь по этому вопросу с Вашингтоном.

«Мы не диктуем украинской стороне, как проводить операции. Если они решат провести операцию в Крыму, то они вправе. У них есть все права вернуть его», — сказала также представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белого дома рассматривает как вариант помощи Украине участие в нападении на Крым, писало ранее The New York Times со ссылкой на чиновников резиденции.