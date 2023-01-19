Москва, 19 января, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала сумбурное высказывание спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

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«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространён в США. Передаётся так же, как обезьянья оспа», — написала Мария Захарова.

В чём суть речи Керри, не ясно. Как пишут комментаторы, понять смысл невозможно, набор бессвязных слов.

«Когда вы останавливаетесь и думаете об этом, довольно необычно, что мы выбираем группу людей из-за того, что коснулось нас в определённый момент нашей жизни, тех, кто могут сидеть в комнате, собираться вместе и действительно говорить о спасении планеты. Это настолько… словно космос, думать о «спасении планеты». Если вы скажете это большинству людей, большинство людей решат, что вы просто сумасшедший, обнимающий дерево, леволиберал, понимаете, благодетель или кто-то иной и здесь нет никакой связи. Но в действительности мы именно эти люди», — сказал Джон Керри.

Подписчики не стесняются в комментариях.

«Дом престарелых с повальной и заразной деменцией имени Давоса», — написал Evgeny 811.

«Два раза прочитала, ничего не поняла. Какой-то поток самовлюблённого сознания», — считает Елена.

«Господи, с деревом в обнимку…космос…. Не иначе с Зеленским что-то приняли», — предположила Наталия Волошкович.

«Байден — деменция, Керри — мания величия. Больная страна», — считает Дмитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, Джон Керри объявил о создании плана по компенсации выбросов углекислого газа, призванного помочь развивающимся странам ускорить переход от ископаемого топлива.