Волноваха, ДНР, 19 января, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ города Волноваха в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил 19 января Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ИА REGNUM Волноваха

Читайте также: Пушилин рассказал, когда прекратятся обстрелы Донецка

Жертвами атаки украинских боевиков стали 47-летняя женщин и 46-летний мужчина. Они погибли после обстрелов улицы Октябрьская в Волновахе.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Донецке после обстрела здания ТЦ в Калининском районе погибли трое мирных жителей — мужчина и две женщины. Их тела обнаружили после разбора завалов обрушившегося строения.