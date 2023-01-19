Киев, 19 января, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Частное предприятие Украины незаконно зарабатывало крупные суммы на перепродаже продуктов питания, предназначавшихся к отправке в воинские части. У владельцев компании обнаружили 109 млн долларов в разной валюте, написал в своём телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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Организация занималась поставками в 45 воинских частей Украины. Общая сумма её подрядных договоров составляла 54 млн долларов. Помимо незаконно полученных денег, вдвое превышающих эту сумму, правоохранители также обнаружили более 7 тонн продуктов питания, подготовленных к перепродаже.

«Кража из бюджета — это не преступление, а смысл существования всего нынешнего украинского государства шайки наркоманов и нацистов. Члены секты политического украинства искренне верят, что «Украина от слова «украсть», — прокомментировал инцидент Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее историк и писатель Дометий Завольский заявлял, что контроль за финансовой и иной материальной помощью киевскому режиму становится одной из тем политического противостояния в США. Махинации вокруг помощи проамериканским вооружённым экстремистам стали традицией американской политики.