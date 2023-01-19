Вашингтон, 19 января, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам 19 января, что нет смысла поставлять киевской армии сложные в обслуживании танки Abrams.

The U.S. Army M1 Abrams ВС США

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«Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине», — высказала мнение заместитель пресс-секретаря минобороны США Сингх.

Ранее нежеланием поставлять эти танки Киеву называли проблемы в логистике.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень вооружения, которое намерены отправить Соединённые Штаты Америки в качестве помощи Украине, не вошли танки Abrams. Запланированы поставки боевых бронированных машин Stryker, артиллерии и боеприпасов.