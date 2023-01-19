Мариуполь, ДНР, 19 января, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Вопросы адаптации системы здравоохранения в Мариуполе, социальные выплаты и систему страхования обсудили во время визита в город первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и руководители ряда ведомств разного уровня. О встречах и обсуждениях рассказал в своём телеграм-канале врио главы ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

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«В рамках визита обсудили актуальные вопросы социального блока, в том числе возможности повышения зарплат работников бюджетной сферы и поэтапное приведение размеров социальных и пенсионных выплат в Республике к уровню Ростовской области», — отметил Пушилин.

Особое внимание в ходе визита было уделено обсуждению работы системы здравоохранения города, медицинскому страхованию, социальным выплатам. Чиновники осмотрели ход восстановительных работ в центре первичной медико-санитарной помощи и доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение здравоохранения было сильно повреждено во время боёв. Центр состоит из взрослой и детской поликлиники. Капитальный ремонт в здании проводится силами Санкт-Петербурга.

Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов восстанавливают строители из Москвы. В здании заменили повреждённые окна, восстановили кровлю, параллельно проводится комплексный ремонт. Завершить работы планируют в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что власти города выполнят все свои обязательства по отношению к городу-побратиму Мариуполю в Донецкой Народной Республике. Одним из них станет запуск трамвая.