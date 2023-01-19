Будапешт, 19 января, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Венгрия заблокировала седьмой пакет помощи от Евросоюза на поставки оружия киевской армии. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

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Это касается 500 млн евро из Европейского фонда мира. Отмечается, что страны ЕС намерены оказывать давление на Венгрию в предстоящую встречу министров иностранных дел 23 января. Дипломаты возмущены нежеланием властей страны одобрить транш и намерены его утвердить без одобрения «пророссийского», по их мнению, Будапешта.

Как сообщало ИА REGNUM, международная политика для того, чтобы пережить эпоху кризисов, должна отказаться от санкций и сменить курс на взаимное уважение и диалог, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.