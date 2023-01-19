Варшава, 19 января, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий признался в диалоге с журналистами, что Запад «устал» от Украины, но Польша должна поддерживать и оживлять дискуссию.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

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«Вижу снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад всё больше устал от того, что там происходит», — сказал Моравецкий.

По мнению премьера, важно, чтобы общество понимало, что решается будущее Европы, если не мира, иначе всё пойдёт не так.

«Западное общество может устать, не хочет направлять оружие, не хочет поддерживать Украину, и всё это может пойти не так», — добавил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, поляки на портале wPolityce оставили резкие комментарии на призывы Матеуша Моравецкого о военной помощи Украине.