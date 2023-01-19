Луганск, 19 января, 2023, 22:34 — ИА Регнум. В соцсетях на Украине публикуют фотографии погибших солдат в форме ВСУ, заверяя, что на самом деле это российские военнослужащие. О таких способах манипуляции общественным мнением рассказал пленный украинский военнослужащий Ярослав Заярный, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«В наших украинских соцсетях показывают людей убитых в украинской форме и говорят, что это русские, переодетые в нашу, украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были», — отметил военный ВСУ.

Он полагает, что многие из опубликованных фотографий из Соледара, где накануне погибло большое количество украинских боевиков.

Высказавший такое мнение военный проходит лечение в госпитале Луганской Народной Республики. В плен его взяли под Кременной. Ярославу Заярному оказывают помощь российские врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал что разгром ВС РФ киевских боевиков в Соледаре заставил их «приостановить планы» наступления на город Кременную в ЛНР и на херсонском направлении.