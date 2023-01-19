Варшава, 19 января, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак 19 января заявил, что Россия готовится начать своё полномасштабное наступление на Украину со стороны Воронежа, Курска и Брянска, а скопление российских войск в Белоруссии — всего лишь «отвлекающий манёвр».

Grzegorz Gołębiowski Вальдемар Скшипчак

По его словам, в указанных городах сосредоточены российские войска. Далее они могут ударить по Украине и начать продвижение на юг вдоль реки Ворскла по направлению к Харькову.

Если это произойдёт, то под удар попадают Днепр и Полтава. Россия «может «попытаться соединить свои силы по этому направлению с теми», кто уже ведёт боевые действия на востоке.

Скшипчак считает политику России «стратегией малых шагов», а помощь Запада ВСУ недостаточной.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, Польша будет наращивать свой контингент на Украине — появятся мощные частные военные компании. Иностранные специалисты уже готовят из Польши «военную супердержаву Европы».

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