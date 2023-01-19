* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 января, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин решил «подарить победу» в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом). Соответствующее заявление 19 января опубликовано в телеграм-канале Пригожина.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом). А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным», — сказал Пригожин.

Напомним, в 2020 году Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) назвал Пригожина хозяином ЧВК «Вагнер», после чего тот подал иск о защите чести и достоинства. В 2022 году Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск, признав информацию недостоверной, но, отклонив требование об опровержении, не назначив денежную компенсацию.

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