Нью-Мексико, США, 19 января, 2023, 20:22 — ИА Регнум. В США прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс заявила о решении предъявить актёру Алеку Болдуину уголовное обвинение в непредумышленном убийстве оператора. Аналогичное решение будет в отношении оружейника Ханны Гутерреш-Рид.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

В заявлении говорится, что «каждому будут предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съёмочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году».

Прокурор особо отметила, что, пока она на посту, «никто не выше закона, и всякий заслуживает правосудия». Обвинения предъявят до конца месяца.

Напомним, трагедия с участием Болдуина произошла в Нью-Мексико на съёмках вестерна Rust в октябре 2021 года. Актёр также является продюсером фильма. В одной из сцен он выстрелил из пистолета, который вместо холостых был заряжен боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс. Съёмки фильма приостановили.

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