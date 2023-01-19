Мелитополь, 19 января, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожской области, сообщил 19 января ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Речь идет о населенных пунктах вблизи города Орехова.

Данный успех является локальным, отметил Рогов, добавив, что, по информации, полученной из радиоперехватов, у ВСУ в этом регионе есть нехватка артиллерии и беспилотников, что может привести к отступлению киевских войск.

Ранее Рогов сообщал о начале локального наступления ВС России на данном направлении. ВСУ отходят на запасные рубежи, отметил он.