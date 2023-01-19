Минобороны РФ показало видео ударов Су-25 по замаскированным позициям ВСУ
Москва, 19 января, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России 19 января опубликовало в своем телеграм-канале видео боевой работы штурмовиков Су-25 «Грачи».
(сс) Fedor Leukhin
СУ-25
На кадрах показана боевая работа экипажей в ходе специальной военной операции на территории Украины. Самолёты нанесли удары по замаскированым полевым позициям и бронированной техники украинской армии, выполнили манёвры, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Польши объявили о намерении передать Киеву зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тыс. боеприпасов.
Читайте также: Польша передаст Киеву зенитно-артиллерийские комплексы С-60