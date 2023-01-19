Москва, 19 января, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В России активно идет работа над разработкой подзаконных актов, которые будут регламентировать отнесение тех или иных сведений к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола. Об этом 19 января сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на представителя Минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

Отмечается, что Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете.

По информации газеты, если приказ Роскомнадзора будет принят в ближайшее время, то эти критерии начнут действовать не сразу, приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники Роскомнадзора проводят совещания с участниками рынка.

Ссылаясь на источники, газета пишет, что в первые три-шесть месяцев с того момента, как Роскомнадзор начнет осуществлять мониторинг соблюдения закона о запрете пропаганды ЛГБТ, специалисты пообещали не прибегать к блокировке, а привлекать к административной ответственности, если они выявят запрещенный контент. При этом у видеосервисов будет возможность оспорить решение о наложении штрафа.