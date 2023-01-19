Москва, 19 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. С 1 февраля в России увеличится размер материнского капитала, также будут проиндексированы более 40 мер соцподдержки, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

ИА REGNUM Материнский капитал

Так, размер материнского капитала увеличится на первого ребёнка почти до 587 тысяч рублей, капитал на второго ребёнка составит около 775,6 тысяч.

Расходы на индексацию социальных выплат превысят 152 миллиарда рублей. В том числе это коснётся ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

Напомним, инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд России разрешил за счёт средств материнского капитала реконструировать жилые дома блокированной застройки, а не только объекты индивидуального жилого строительства.

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