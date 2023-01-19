Вашингтон, 19 января, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты достигли лимита национального долга в размере 31,4 триллиона долларов. Во избежание дефолта министерство финансов США задействовало «экстраординарные меры». Об этом говорится в послании министра финансов Джанет Йеллен к Конгрессу.

US Department of the Treasury Министр финансов США Джанет Йеллен

«Период, в течение которого могут действовать чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности, включая проблемы с прогнозированием платежей правительства США на несколько месяцев вперед», — говорится в письме.

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Йеллен призвала Конгресс США действовать незамедлительно, «чтобы защитить доверие к Штатам».

«Экстраординарные меры» сводятся к тому, что ведомство на период с 19 января по 5 июня приостанавит выпуск долговых обязательств. Выплаты в социальные фонды, которые обслуживают бюджетников, могут возобновиться после увеличения потолка долга.

Как сообщало ИА REGNUM, глава специальной рабочей группы министерства юстиции США Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон намерен начать передачу части конфискованных российских активов Украине.

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