Москва, 19 января, 2023, 19:45 — ИА Регнум. В первые месяцы 2023 года инфляция в России продолжит снижаться, сказано в материалах, опубликованных Центробанком 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Весной 2023 года за счет эффекта высокой базы инфляция может временно опуститься ниже целевой отметки в 4%, полагают в ЦБ.

В целом по итогам 2023 года инфляция составит 5-7%, к показателю в 4% вернется в 2024 году, полагают в регуляторе.

18 января в Минэкономразвития сообщили о замедлении годовой инфляции в России до 11,57%.

Президент России Владимир Путин также 18 января отметил, что по итогам первого квартала 2023 года инфляция составит около 5-7%.