Москва, 19 января, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Специалисты продолжают обследовать газопроводы «Северные потоки» после произошедших на них диверсий в 2022 году, при этом окончательных выводов об их целостности пока нет. Об этом 19 января заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

По его словам, сейчас специалисты обследуют всю инфраструктуру этих газопроводов.

«Поэтому окончательных заключений нет на этот счет с точки зрения целостности этой инфраструктуры», — сообщил он, отвечая на вопрос о возможности возобновления поставок газа по «Северным потокам».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прежде чем говорить о перспективах ремонта «Северных потоков» нужно дождаться полной оценки ущерба.

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