Париж, 19 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. На площади Бастилии в Париже манифестация профсоюзов против пенсионной реформы привела к столкновениям с полицией. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ, пишет 19 января газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

По предварительным оценкам, по всей стране в акции принимают участие несколько сотен тысяч человек, в столице — десятки тысяч.

Полиция была вынуждена ответить после того, как дебоширы стали кидать бутылки и камни, некоторые поджигали мусорные баки на улицах.

В ходе столкновения полицейские задержали несколько участников беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции с 1 сентября 2023 года станут ежегодно повышать пенсионный возраст на три месяца, в результате чего к 2030 году он будет составлять 64 года. Сейчас французы уходят на пенсию в 62 года.

По данным французского института изучения общественного мнения, инициированную президентом Эммануэлем Макроном пенсионную реформу не поддерживают около 70% населения.

Читайте также: Власти Франции пообещали провести пенсионную реформу, несмотря на протесты