Донецк, 19 января, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы России успешно продвигаются в Артёмовске в ДНР. Об этом 19 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей частной военной компании «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Согласно опубликованным данным, в городе беспрерывно идут бои.

«Беспрерывно стреляет артиллерия, идут стрелковые бои, мы их слышим, беспрерывно идет война, беспрерывно мы их уничтожаем и продвигаемся», — сообщил военный.

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По его словам, российским бойцам практически удалось взять под контроль промышленную зону, идёт зачистка в жилых районах.

«В целом обстановка напряженная», — подытожил один из командиров компании, добавив, что ежедневно бойцы «по маленькой толике» забирают у ВСУ участки.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики киевского режима Юлия Свириденко заявила, что Украина может победить Россию уже в 2023 году «по оптимистичным прогнозам».

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