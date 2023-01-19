СМИ: глава МИД Израиля принял приглашение посетить Киев
Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил о готовности посетить Киев в ходе телефонного разговора с главой МИД киевского режима Дмитрием Кулебой. Об этом 19 января сообщила газета The Times of Israel.
(сс) Офир Абэ
Министр Эли Коэн.
По информации издания, в ходе разговора Кулеба пригласил Коэна совершить визит в Киев, и тот принял приглашение.
Отмечается, что если эта поездка состоится, то Коэн станет первым представителем израильского правительства, который посетит Киев с момента начала боевых действий в феврале 2022 года.
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