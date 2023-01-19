Лондон, 19 января, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Польша намерена передать Киеву зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тыс. боеприпасов. Соответствующее заявление девяти стран НАТО 19 января опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Новый польский пакет состоит из зенитных автоматов С-60 с боезапасом в 70 тысяч единиц», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Польша будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Украине до тех пор, пока это необходимо.

Отмечается, что эта страна уже передала Киеву 42 боевые машины пехоты вместе с учебными комплектами для двух механизированных батальонов.

Как передавало ИА REGNUM, в Брюсселе начальники генштабов НАТО обсудят новую помощь Киеву.

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