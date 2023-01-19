Брюссель, 19 января, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр поддержал поставки танков киевскому режиму. Об этом он заявил 19 января по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов.

Ministerie van Defensie Роб Бауэр

«Украине нужны танки для решения поставленных задач, любое оружие на войне полезно», — сказал он.

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Командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи, в свою очередь, отвечая на вопрос о важности поставок танков западного производства, заметил, что по его мнению, «важен баланс систем вооружений», а не системы какого-либо определенного производства или вида.

Ранее власти Швеции обещали направить в помощь Украине до 50 боевых бронированных машин CV90, власти Великобритании — 600 ракет Brimstone, власти Дании — 19 гаубиц CAESAR, а немецкий концерн Rheinmetall — около 100 танков.

Как сообщало ИА REGNUM, Министр экономики киевского режима Юлия Свириденко заявила, что Украина может победить Россию уже в 2023 году «по оптимистичным прогнозам».

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