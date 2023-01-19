Москва, 19 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В конце 2022 года под воздействием снижения объемов валютной выручки экспортёров, увеличения спроса отдельных участников торгов отмечалось ослабление рубля. Об этом говорится в материалах Центробанка.

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«С 15 по 21 декабря 2022 года курс рубля снизился относительно доллара США и евро на 10,94 и 10,66% соответственно, относительно юаня — на 9,97%», — сообщает регулятор.

Среднедневные чистые продажи валюты крупнейших российских компаний-экспортёров сократились на 6% по сравнению с ноябрём 2022 года в основном за счет снижения продаж нефтегазового сектора. Объём среднедневных чистых продаж крупнейших экспортёров во второй половине декабря снижался и составил 37,7 млрд рублей, или 576 млн долларов США, что на 24% меньше, чем в первой половине месяца.

Кроме того, наблюдался растущий спрос на «токсичную» валюту со стороны отдельных участников. В это же время ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублёвые, что способствовало росту спроса банков на иностранную валюту, уточнили в ЦБ.

Напомним, эксперты прогнозируют укрепление рубля на фоне снижения спроса на иностранную валюту.

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