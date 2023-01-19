Москва, 19 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. На индексацию социальных выплат в 2023 году будет направлено более 150 млрд рублей. Об этом 19 января сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

Официальный сайт Правительства России Минфин России

«Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индексация затронет более 40 мер социальной поддержки населения. В это число входит пособие по уходу за ребёнком, страховые выплаты, а также выплаты ветеранам, инвалидам и чернобыльцам.

Кроме того, вырастет размер материнского капитала. Он составит почти 587 тыс. рублей на первого ребёнка, а также 775,6 тыс. рублей — на второго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин оценил предложение об индексации зарплат на уровень инфляции. По его словам, для государственных предприятий и учреждений такое возможно.