Вашингтон, 19 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Вашингтон намерен начать передачу части конфискованных российских активов Украине, заявил 19 января глава специальной рабочей группы министерства юстиции США Эндрю Адамс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сроки, в которые такая передача может произойти, он не уточнил.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года сенат США утвердил поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российского бизнеса «в пользу Украины».

Власти ЕС также обсуждают возможность передачи конфискованных российских средств, в Еврокомиссии ранее заявили о необходимости утвердить соответствующие поправки в законодательство.