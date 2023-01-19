Москва, 19 января, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал востребованность проекта «Сила Сибири — 2», в рамках которого газ из РФ попадает в Китай через Монголию, в связи с ростом потребления голубого топлива.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«Мы, безусловно, рассматриваем этот проект как один из основных проектов в рамках развития сотрудничества с нашими партнерами, с Китайской Народной Республикой. Сейчас вся необходимая работа идет», — сказал он журналистам.

Новак также рассказал о продолжающихся переговорах компании «Газпром» с партнёрами из Китая.

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«Проект очень перспективный, мы считаем, что в условиях роста потребления газа он будет востребован», — добавил вице-премьер.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности прокачки газа с месторождений «Роснефти» Новак отметил, что месторождения в Восточной Сибири должны использоваться для внутреннего рынка, а также для «возможности заполнения газопроводной инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия и Пакистан готовы подписать необходимые документы по строительству газопровода «Пакистанский поток».

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