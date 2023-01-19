Брюссель, 19 января, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Заседание Военного комитета НАТО состоится 18–19 января в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов 30 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, которые готовятся вступить в этот альянс. Об этом 19 января сообщает пресс-служба НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По ее информации, главной темой заседания станет анализ первых уроков СВО, их роль для военного планирования НАТО.

Отмечается, что в ходе встречи будут рассматриваться вопросы оказания помощи Украине, что станет последней сверкой часов перед встречей группы по Украине в Германии на авиабазе Рамштайн 20 января, в ходе которой планируется принять конкретные решения о новых поставках оружия Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, немецкий концерн Rheinmetall, который входит в военно-промышленный комплекс ФРГ, готов в 2023 году передать киевскому режиму около 100 танков, власти Великобритании передадут Киеву 600 ракет Brimstone в рамках очередного пакета военной помощи.

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