* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 19 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Запрещенный в России ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «это наивные дети по сравнению с киевским режимом», написала 19 января в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так она прокомментировал заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об обстоятельствах убийства в Киеве члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева.

Киреев не являлся российским агентом, его убийство спецслужбами было связано «с отсутствием единой координации между силовыми структурами», сказал ранее Подоляк.

По официальной версии, Денис Киреев погиб в марте 2022 года «при выполнении спецзадания». Западные СМИ сообщали, что он был ликвидирован киевскими спецслужбами, поскольку являлся «агентом России».