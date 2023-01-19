Киев, 19 января, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Министр экономики киевского режима Юлия Свириденко заявила, что Украина может победить Россию уже в 2023 году «по оптимистичным прогнозам». Об этом 19 января сказала она на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Мы надеемся, что выиграем… очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году», — сказала Свириденко.

По её словам, всё зависит от военной помощи, от тяжёлого вооружения, противоракетных систем и всего, что поможет воевать, а также от санкционной политики.

При этом санкции против России оказались не настолько эффективными, насколько ожидали киевские власти, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января президент России Владимир Путин заявил, что победа России в противостоянии с киевским нацистским режимом и поддерживающим его Западом абсолютно неизбежна. При этом он назвал три условия для достижения победы.

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