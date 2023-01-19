Москва, 19 января, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Посетителя одного из ресторанов Москвы заподозрили в нападении на женщину. Об этом 19 января пишет издание «Подъем».

Мвд.рф Полиция

По его информации, женщина с подругами подсела к компании мужчин, в какой-то момент один из них схватил её за руку и укусил.

Отмечается, что сейчас пострадавшая, по совету медиков, пьёт антибиотики и готовится к сдаче теста на ВИЧ и другие инфекции.

«Я за рулём, не пью, не курю, я прихожу потанцевать и ухожу. То есть не было такого, что я вела себя как-то не так. Ресторан мне не оказал первую помощь», — цитирует издание слова потерпевшей.

Уточняется, что она написала соответствующее заявление в полицию.