Киев, 19 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В отношении настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла возбуждено уголовное дело, сообщают местные СМИ.

Информационно-просветительский отдел УПЦ/ТАСС Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел

По данным источников, «производство открыли после его [Павла] высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении Православной церкви Украины (ПЦУ) и её священнослужителей ругательств и оскорблений».

Отмечается, что настоятель Киево-Печерской лавры на рождественском богослужении в храме Агапита Печерского назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания «сущим бесом и самосвятом», а затем обвинил украинские власти в «гонениях на церковь».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, политика киевского режима в отношении УПЦ может привести к крупнейшему религиозному расколу в современной истории.

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