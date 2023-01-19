Наместника Киево-Печерской лавры обвиняют в разжигании религиозной вражды
На Украине возбуждено уголовное дело против митрополита канонической УПЦ Павла
Киев, 19 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В отношении настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла возбуждено уголовное дело, сообщают местные СМИ.
По данным источников, «производство открыли после его [Павла] высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении Православной церкви Украины (ПЦУ) и её священнослужителей ругательств и оскорблений».
Отмечается, что настоятель Киево-Печерской лавры на рождественском богослужении в храме Агапита Печерского назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания «сущим бесом и самосвятом», а затем обвинил украинские власти в «гонениях на церковь».
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, политика киевского режима в отношении УПЦ может привести к крупнейшему религиозному расколу в современной истории.
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