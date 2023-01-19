Вашингтон, 19 января, 2023, 18:35 — ИА Регнум. США находятся на пороге достижения потолка госдолга (31,4 трлн долларов), заявили в министерстве финансов страны 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

В этой связи минфин начинает применение экстраординарных мер, чтобы избежать дефолта, который в противном случае может случиться летом 2023 года, отметили в ведомстве.

В число экстраординарных мер может войти приостановка отчислений в социальные фонды, включая пенсионный.

Дефолт, если он случится, нанесет огромный вред как экономике США, так и мировой экономике в целом, отметили ранее в министерстве. Руководители министерства предлагали законодателям или повысить разрешенный лимит заимствований, или временно прекратить его действие.