Москва, 19 января, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Азиатский союз настольного тенниса готов предоставить спортсменам из России возможность выступать на соревнованиях под своей эгидой. Об этом, как передает ТАСС, сообщил вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Роман Марков.

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По его словам, в Омане в период проведения ЧМ по настольному теннису состоялись переговоры между первым вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Левитиным и президентом Азиатского союза настольного тенниса Халиля аль-Муханнади.

«Наши азиатские коллеги готовы с радостью принять российских спортсменов в свою семью, вопросов никаких нет», — сказал он, добавив о том, что Азиатский союз готов предоставить России возможность принимать участие в квалификационном отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже.

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Марков также рассказал о необходимости дождаться завершения консультаций Международного олимпийского комитета и переговоров международной федерации, которая рассмотрит возможность перехода «из Европы в Азию».

Как сообщало ИА REGNUM, российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Международная шахматная федерация (FIDE) должна осудить Германию за отмену финансирования своих шахматистов за участие в матчах с россиянами.

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