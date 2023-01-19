Москва, 20 января, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Счетная палата России готова проверить санаторно-курортный комплекс, если такое поручение будет дано депутатами Госдумы, сообщает ИА REGNUM 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В нашей предстоящей проверке (в июне 2023 года) готовы посмотреть аспекты, связанные с доходной частью, а в 2024 году уже в рамках работы с комитетом (Госдумы по экономполитике — ред.) сделать отдельные, точечные мероприятия, посвященные доходам региональных бюджетов», — заявила аудитор Счетной палаты Татьяна Трунова.

Она обратила внимание на объем крутящихся возле объектов туристической инфраструктуры юга России средств частного бизнеса, речь идет о Краснодарском крае, курортах Кавказа, Ставропольском крае, Крыме.

«Там если все посчитать, то бюджет Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не будет казаться столь успешным, — есть такие предварительные расчеты. И мы с коллегами из Минэкономразвития… общаемся по тем зонам, которые созданы, например, на Северном Кавказе. Мы видим, что это легально работающий бизнес, но рядом создаются, скажем так, зоны, которые тоже используют созданную инфраструктуру, но при этом все эти места размещения находятся мягко скажем в серой зоне», — сказала аудитор.

От такого частично легального соседства страдают бюджеты регионов.

«Вопрос, связанный с доходами. Это вопрос принципиальный с точки зрения и эффективности вложения государственных средств, которые идут в сектор туризма, и что мы получаем, и насколько к этому тоже относимся. С одной стороны, есть занятость, там тоже нужно разбираться, как правильно, у людей бизнес, это неформальная занятость, это неформальный бизнес и при этом эти же самые люди стоят у нас во всех базах как социально незащищенные граждане, которые получают пособия», — отметила также аудитор.

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