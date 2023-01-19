Рим, 19 января, 2023, 18:18 — ИА Регнум. В Риме 19 января простились со знаменитой итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой. Панихида прошла в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, сообщает первый канал государственного телевидения RAI.

(сс) Ivo Bulanda Джина Лоллобриджида.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала актрису «лицом Италии в мире». Политик отметила силу Лоллобриджиды и целеустремленность, ставшие олицетворением послевоенного времени в стране.

Кроме многочисленных поклонников актрисы на похоронах присутствовали её сын Андреа Милко и внук Димитрий, а также бывший супруг — испанец Хавьер Ригау (позже их брак признали недействительным).

Также на прощание прибыл ассистент Лоллобриджиды Андреа Пьяццолла. Он провёл с ней последние годы. При этом родственники обвиняют его в мошенничестве и попытке присвоить имущество актрисы.

Присутствующие проводили итальянскую актрису аплодисментами.

Напомним, Джина Лоллобриджида скончалась 16 января на 96-м году жизни. Актриса является кавалером итальянского ордена за заслуги перед республикой и французского ордена Почетного легиона. Среди её наиболее известных работ — «Фанфан-тюльпан», «Провинциалка», «Хлеб, любовь и фантазия», «Собор Парижской Богоматери», «Самая красивая женщина в мире».

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