* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 19 января, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высоко оценивает содействие афганскому народу со стороны России в деле построения мирной и независимой страны. Об этом 18 января говорится в сообщении МИД РФ по итогам визита в Кабул спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Руководство Афганистана высоко оценивает усилия РФ по содействию афганскому народу в деле построения мирного, независимого и экономически самодостаточного государства», — отметили в российском МИД.

Отмечается, что Кабулов обсудил с афганскими властями двусторонние отношения в торговой, культурной и гуманитарной сферах, в частности, регулярные коммерческие поставки российского топлива и сельхозпродукции.

Кроме того, отмечено, что по мере стабилизации обстановки внутри Афганистана Россия допускает участие своих компаний в строительстве и эксплуатации газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).