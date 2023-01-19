Киев, 19 января, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Власти Украины будут добиваться от западных партнеров поставок истребителей и дальнобойных ракет, заявил 19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Поставки всех других видов вооружения с Запада на Украину уже «разблокированы», отметил он.

Кулеба также заявил, что в Киеве с удовлетворением наблюдают за готовностью Запада передавать более современное оружие в большем объёме.

Ранее в январе 2023 года Кулеба отмечал, что «ни одна» западная страна не предоставляет Украине военную помощь в нужном объеме.

Также в январе 2023 года о необходимости наращивания поставок оружия на Украину заявляли руководители НАТО, США и ряда европейских стран, включая Германию.