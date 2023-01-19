Берлин, 19 января, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Немецкий концерн Rheinmetall, входящий в военно-промышленный комплекс ФРГ, готов передать киевскому режиму около 100 танков в 2023 году. Об этом сообщает местная газета Handelsblatt.

Hiuppo Основной боевой танк Leopard 2А4

Согласно опубликованным данным, речь идет о немецких танках Leopard различных модификаций и британских танках Challenger 1.

Читайте также: ВСУ ведут обстрел центра города Кременная — Мирошник

Отмечается, что помимо Leopard 2 в поставки войдут отремонтированные Leopard 1 и Challenger 1, которые планируется либо снять с хранения, либо приобрести у третьих стран.

Ранее власти Швеции обещали направить в помощь Украине до 50 боевых бронированных машин CV90, власти Великобритании — 600 ракет Brimstone, власти Дании — 19 гаубиц CAESAR.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что изменение настроений на Западе делает возможным удар киевского режима по Крымскому мосту.

Читайте также: В офисе Зеленского заявили, что Запад позволит ударить по Крымскому мосту