Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Из-за сильного юго-западного и западного ветра, который на акватории Финского залива достигает скорости 17-20 м/с, в Петербурге 19 января падают деревья, плохо закрепленные строительные леса, дорожные знаки, а на Дворцовой площади заметно накренилась главная новогодняя ёлка, которую еще не успели демонтировать после завершения праздничных дней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Шторм в Финском заливе

По его словам, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга сейчас работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что на Кавалергардской улице в Центральном районе Петербурга при обрушении строительных лесов был поврежден припаркованный автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. Строительные леса на ремонтируемом частном здании обещают восстановить в ближайшее время, сообщили в районной администрации. Проверку по факту инцидента проводит прокуратура Центрального района.

Кроме того, на набережной Обводного канала перед городским автовокзалом упало большое дерево. «Люди не пострадали. «Шкода» попала под раздачу, но не сильно», — сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

Напомним, в Петербурге и Ленобласти 19 января объявлено штормовое предупреждение.