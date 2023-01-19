Давос, Швейцария, 19 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Всемирный экономический форум в Давосе дает площадку для обсуждения проблем экологии тем, кто сам повинен в загрязнении планеты. Об этом 19 января заявила экоактивистка из Швеции Грета Тунберг в ходе дискуссии с главой международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

По словам экоактивистки, на форум приехали люди, которые направляют инвестиции в ископаемое топливо, подпитывают разрушение Земли, провоцируют климатический кризис.

«Мы слушаем их, а не тех людей, которых действительно затронул климатический кризис, людей, которые живут на передовой», — приводит РИА Новости ее слова.

Экоактивистка также заявила, что это является абсурдом, добавив, что на форуме нет людей, которых нужно действительно слушать.

Вместо этого нам цитируют заявления людей, которые, по сути, являются теми, кто вызывает этот кризис, отметила она.

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