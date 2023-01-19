Москва, 19 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Европарламент толкает Евросоюз к легализации механизма госграбежа и оправдания неонацизма, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Так парламентарий прокомментировал резолюцию Европарламента с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине».

«Единственный трибунал, который возможен по Украине, — над преступной киевской хунтой во главе с Зеленским. И мы обязательно добьемся, чтобы он состоялся», — отметил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европарламент одобрил резолюцию о создании специального международного трибунала «для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», сообщается на сайте парламента. Европарламент принял очередную юридическую пустышку, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.