Копенгаген, 19 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Французские гаубицы Caesar в количестве 19 единиц направит Дания в помощь Украине. Об этом заявил 19 января датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен, сообщает агентство France-Presse.

Cover Images/Global Look Press Гаубица CAESAR

По его словам, датская сторона постоянно контактировала с Киевом по поводу поставок этих самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм. Теперь парламент широко поддержал передачу Украине гаубиц, которые производит Франция.

Некоторые из гаубиц всё ещё числятся в заказе.

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