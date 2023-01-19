Брюссель, 19 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Европарламент (ЕП) призывает Азербайджан к немедленному открытию Лачинского коридора в связи с тяжёлой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом 19 января говорится в резолюции, принятой на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Этот коридор является единственной дорогой, связывающей разрушенный войной регион с Арменией и внешним миром», — говорится в документе.

Отмечается, что депутаты ЕП призывают Баку к немедленному открытию коридора, чтобы обеспечить свободу передвижения и доступ к товарам и услугам для наиболее незащищённых слоёв населения.

Также ЕП требует дать доступ в регион международным организациям, миссиям ООН или ОБСЕ. Кроме того, депутаты ЕП предложили заменить российских миротворцев в Нагорном Карабахе «международными миротворческими силами ОБСЕ».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос Лачинского коридора может быть урегулирован уже в ближайшее время.