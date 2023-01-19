Луганск, 19 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Украинские боевики ведут жёсткий обстрел центра Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем телеграм-канале

Nicolas Cleuet/Global Look Press/Keystone Press Agency ВСУ

По его словам, снаряды прилетают каждые две минуты.

«Кременная под жестким обстрелом! Жители сообщают, что обстрел ведется «чем-то тяжелым«», — написал он, добавив, что националисты бьют по жилым районам.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев, который был застрелен в 2022 году, не являлся российским агентом.

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